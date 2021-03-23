Экс-менеджер сборной России высказался о восстановлении Кокорина
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«Александр Кокорин восстанавливается после травмы в Риме в клинике «Вилла Стюарт». Насколько я понимаю, Александр будет готов вернуться на поле примерно через две-три недели. Но я не работаю в «Фиорентине» и абсолютно точных данных предоставить не могу», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» три матча и не забил ни одного мяча.
Ранее сообщалось, что Пранделли уволен с поста главного тренера «Фиорентины».