Итальянский портал сравнил Кокорина с Балотелли

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Итальянский футбольный портал опубликовал статью о российском форварде «Фиорентины» Александре Кокорине, сравнив его со скандальным экс-нападающим сборной Италии Марио Балотелли.
Итальянский портал сравнил Кокорина с Балотелли
  • @acffiorentina
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«Что-то вроде Балотелли или даже хуже, в русском соусе. Возможно, не самый логичный выбор в трудную минуту. Конечно, он может помочь, но с очень высоким риском», — говорится в статье на сайте Calciomercato.com.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» зимой 2021 года. Россиянин сыграл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативным действиями. С октября 2018 по сентябрь 2019 года футболист находился в местах лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы.

30-летний Марио Балотелли, который за свою карьеру выступал за «Интер», «Милан», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», в настоящее время выступает в Серии В за «Монцу». Известен своей скандальной репутацией и конфликтами с тренерами.

Ранее сообщалось, что Кокорин не поможет «Фиорентине» в матче с «Аталантой».

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