СМИ: Кокорин не поможет «Фиорентине» в матче с «Аталантой»

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Нападающий флорентийской «Фиорентины» Александр Кокорин близок к возвращению в строй после травмы.
СМИ: Кокорин не поможет «Фиорентине» в матче с «Аталантой»
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По информации Firenze Viola, Кокорин не поможет «Фиорентине» в матче 31-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло», который состоится 17 апреля.

Таким образом, нападающий не сыграет во встрече 30-го тура Серии A с «Аталантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Игра «Фиорентины» с «Аталантой» состоится 11 апреля на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Дженоа» в Серии А.

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