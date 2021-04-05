СМИ: Кокорин не поможет «Фиорентине» в матче с «Аталантой»
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По информации Firenze Viola, Кокорин не поможет «Фиорентине» в матче 31-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло», который состоится 17 апреля.
Таким образом, нападающий не сыграет во встрече 30-го тура Серии A с «Аталантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Игра «Фиорентины» с «Аталантой» состоится 11 апреля на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Дженоа» в Серии А.