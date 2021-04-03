«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Дженоа» в Серии А

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Флорентийская «Фиорентина» сыграла вничью с генуэзской «Дженоа» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Дженоа» в Серии А
  • © acffiorentina.com

Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счётом 1:1.

«Дженоа» забила первой. На 13-й минуте отличился Маттиа Дестро.

«Фиорентина» ответила голом Душана Влаховича на 23-й минуте. Флорентийская команда завершала встречу вдесятером, после удаления Франка Рибери на 51-й минуте.

Российский хавбек «Фиорентины» Александр Кокорин участия в матче не принимал из-за травмы.

«Дженоа» с 32 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 30 очками — 14-я.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» победила «Удинезе» в Серии А.

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