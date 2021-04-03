«Аталанта» победила «Удинезе» в Серии А, Миранчук вышел на замену

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Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Удинезе» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
«Аталанта» победила «Удинезе» в Серии А, Миранчук вышел на замену
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Аталанте» принесли голы Луиса Мурьеля, оформившего дубль, и мяч Дувана Сапаты. Российский хавбек Алексей Миранчук вышел на поле на 86-й минуте и не записал в свой актив результативных действий.

«Удинезе» ответил голами Роберто Перейры и Йенса Ларсена.

«Аталанта» с 58 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 33 очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что «Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в матче Серии А.

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