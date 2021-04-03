«Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в матче Серии А
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счётом 1:1.
В составе «Сампдории» отличился Фабио Квальярелла. У «Милана» мяч забил Йенс Хёуге.
С 59-й минуты хозяева играли в большинстве из-за удаления футболиста гостей Адриена Силвы.
«Милан» идёт на втором месте в турнирной таблице, имея 60 очков. «Сампдория» располагается на десятой строчке, набрав 36 очков.
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