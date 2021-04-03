«Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в матче Серии А

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В матче 29-го тура итальянской Серии А «Милан» на своём поле не сумел обыграть «Сампдорию».
«Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счётом 1:1.

В составе «Сампдории» отличился Фабио Квальярелла. У «Милана» мяч забил Йенс Хёуге.

С 59-й минуты хозяева играли в большинстве из-за удаления футболиста гостей Адриена Силвы.

«Милан» идёт на втором месте в турнирной таблице, имея 60 очков. «Сампдория» располагается на десятой строчке, набрав 36 очков.

Ранее итальянский журналист высказался о перспективах Кокорина в «Фиорентине».

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