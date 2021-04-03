«Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» в матче Серии А

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Милан» на своём поле не сумел обыграть «Сампдорию».

Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счётом 1:1. В составе «Сампдории» отличился Фабио Квальярелла. У «Милана» мяч забил Йенс Хёуге. С 59-й минуты хозяева играли в большинстве из-за удаления футболиста гостей Адриена Силвы. «Милан» идёт на втором месте в турнирной таблице, имея 60 очков. «Сампдория» располагается на десятой строчке, набрав 36 очков. Ранее итальянский журналист высказался о перспективах Кокорина в «Фиорентине».