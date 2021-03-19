Кокорин проходит медобследование в Риме

Короткая ссылка
Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин восстанавливается после травмы по индивидуальной программе и на данный момент находится на медицинском обследовании в римской клинике.
Кокорин проходит медобследование в Риме
  • © acffiorentina
  • Twitter

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флорентийского клуба. Отмечается, что игроку будет сложно восстановиться к ближайшей игре с «Миланом», которая пройдёт в рамках 28-го тура Серии А.

29-летний россиянин перешёл в итальянский клуб в зимнее трансферное окно из московского «Спартака». Кокорин успел провести за «Фиорентину» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее форвард «Спартака» Эсекьель Понсе заявил, что Кокорин является качественным футболистом, но долгое время ему не удавалось добиться прогресса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить