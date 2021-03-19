Кокорин проходит медобследование в Риме

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин восстанавливается после травмы по индивидуальной программе и на данный момент находится на медицинском обследовании в римской клинике.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флорентийского клуба. Отмечается, что игроку будет сложно восстановиться к ближайшей игре с «Миланом», которая пройдёт в рамках 28-го тура Серии А.

29-летний россиянин перешёл в итальянский клуб в зимнее трансферное окно из московского «Спартака». Кокорин успел провести за «Фиорентину» три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее форвард «Спартака» Эсекьель Понсе заявил, что Кокорин является качественным футболистом, но долгое время ему не удавалось добиться прогресса.