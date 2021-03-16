Понсе: Кокорин качественный футболист, но долгое время он не прогрессировал

Аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе высказал мнение о своём бывшем одноклубнике, форварде флорентийской «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Он был в «Спартаке» не так долго. Очевидно, что это качественный футболист, но долгое время он не прогрессировал. Я удивился, когда он сообщил нам о своём трансфере, потому что мы всей командой обедали в Дубае: Кокорин внезапно встал и объявил, что переходит в «Фиорентину». Кокорин хорошо тренировался и адаптировался к команде, но мы рады за него, потому что он перешёл в другой отличный клуб», — приводит слова Понсе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Кокорин играл за «Спартак» с августа 2020 по январь 2021 года. На его счету два гола и две голевые передачи в десяти матчах. За «Фиорентину» российский форвард провёл только три игры и не отметился результативными действиями.

Ранее Корнеев признался, что не видит логики в трансфере Кокорина в «Фиорентину».