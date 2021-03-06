Корнеев признался, что не видит логики в трансфере Кокорина в «Фиорентину»

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Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о переходе российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в флорентийский футбольный клуб «Фиорентина».
Корнеев признался, что не видит логики в трансфере Кокорина в «Фиорентину»
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По его словам, на переход повлияло мнение влиятельных людей.

«Если бы он феерил в «Спартаке», в этом была бы какая-то логика. Здесь, как я понимаю, все пошли на этот риск, а самый большой риск на себя взял спортивный директор. Потому что для меня логики нет никакой. Брать в тот период именно Кокорина в «Фиорентину», которая борется за выживание», — цитирует Корнеева «Матч ТВ»

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» этой зимой. На данный момент он провёл три матча за коллектив из Флоренции.

Ранее в «Спартаке» заявили, что имели претензии к Кокорину по части самоотдачи.

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