Корнеев признался, что не видит логики в трансфере Кокорина в «Фиорентину»
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По его словам, на переход повлияло мнение влиятельных людей.
«Если бы он феерил в «Спартаке», в этом была бы какая-то логика. Здесь, как я понимаю, все пошли на этот риск, а самый большой риск на себя взял спортивный директор. Потому что для меня логики нет никакой. Брать в тот период именно Кокорина в «Фиорентину», которая борется за выживание», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» этой зимой. На данный момент он провёл три матча за коллектив из Флоренции.
Ранее в «Спартаке» заявили, что имели претензии к Кокорину по части самоотдачи.