Корнеев признался, что не видит логики в трансфере Кокорина в «Фиорентину»

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о переходе российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в флорентийский футбольный клуб «Фиорентина».

По его словам, на переход повлияло мнение влиятельных людей.

«Если бы он феерил в «Спартаке», в этом была бы какая-то логика. Здесь, как я понимаю, все пошли на этот риск, а самый большой риск на себя взял спортивный директор. Потому что для меня логики нет никакой. Брать в тот период именно Кокорина в «Фиорентину», которая борется за выживание», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» этой зимой. На данный момент он провёл три матча за коллектив из Флоренции.

Ранее в «Спартаке» заявили, что имели претензии к Кокорину по части самоотдачи.