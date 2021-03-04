В «Спартаке» заявили, что имели претензии к Кокорину по части самоотдачи

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал об обстоятельствах ухода форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

«В части самоотдачи и подходу к тренировочному процессу у нас были к Кокорину претензии. В декабре мы их высказали. Конфликта не было. С нашей стороны вопросы были, Саша на них ответил. Из какой области? Мотивации. «Саш, что у тебя в голове, почему ты не демонстрируешь свои качества?» — он пообещал сделать всё возможное и невозможное, чтобы проявить себя. После нашего диалога Тедеско и партнёры по команде стали больше хвалить Сашу. На сборах он кардинально поменял отношение к работе. А потом поступило предложение от «Фиорентины», мы оценили его и позвонили игроку: «Саш, хочешь попробовать себя в Европе?» Раньше он хотел, контактировал с «Ромой». Кокорин ответил, что хочет попробовать. Изначально «Фиорентина» предложила меньше, чем мы хотели. Но получилось цену поднять. Несмотря на то что договорились достаточно оперативно, переговоры были очень непростыми. Если бы Кокорин захотел остаться в «Спартаке» — остался бы», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

Перейдя в «Спартак» летом 2020 года, Кокорин сыграл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча.

Ранее тренер «Фиорентины» призвал снизить ожидания от Кокорина.