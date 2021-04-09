В «Фиорентине» ответили на вопрос о возвращении Кокорина на поле
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«До вчерашнего дня Кокорин работал по индивидуальной программе. Относительно его участия в ближайших матчах нужно ждать решения врачей и тренера», — приводит слова пресс-службы «Фиорентины» РИА Новости.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин сыграл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее стал известен характер травмы Кокорина, из-за которой он не играет за «Фиорентину».