СМИ сообщили, когда Кокорин вернётся в расположение «Фиорентины»

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Стало известно, когда российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин вернётся в расположение клуба.
СМИ сообщили, когда Кокорин вернётся в расположение «Фиорентины»
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Как сообщает Corriere dello Sport, Кокорин должен в ближайшее время вернуться во Флоренцию из Рима, где проходит лечение после травмы. Изначально его возвращение планировалось 26 марта, но из-за состояния здоровья он отложил отъезд. Как стало известно, 29 марта Кокорину предстоит встретиться с новым главным тренером команды Джузеппе Якини.

Кокорин перешёл в флорентийскую команду зимой из московского «Спартака». Россиянин пока провёл за «Фиорентину» три матча и не забил ни одного мяча.

Ранее новый тренер «Фиорентины» высказался о перспективах Кокорина в клубе.

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