225 матчей Колыванова, яркий отрезок Шалимова и неудача Нигматуллина: как играли россияне в Италии до Кокорина

«Спартак» и «Фиорентина» договорились о переходе Александра Кокорина. Контракт будет подписан в случае успешного прохождения медосмотра. По информации СМИ, нападающий пройдёт процедуру 25 января в Риме. 225 матчей Игоря Колыванова за «Фоджу» и «Болонью», яркая игра Игоря Шалимова за «Интер», полтора сезона Дмитрия Аленичева в «Роме» и провальный трансфер Руслана Нигматуллина в «Верону» — RT вспоминает, как играли россияне в Италии до Кокорина.

«Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там»

Переход Александра Кокорина в «Фиорентину» стал главной темой последних дней в российском футболе. Изначально казалось, что это не более чем слух, и из России нападающий никуда не уедет. Однако уже в четверг вечером на официальном сайте «Спартака» появилась новость о достижении договорённости между клубами. Также красно-белые сообщили, что в случае успешного прохождения медосмотра нападающий подпишет с флорентийцами контракт.

«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы», — гласит заявление.

По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, вечером 21 января нападающий вылетит из Дубаи, где проводит сборы «Спартак», в Москву, чтобы оформить необходимые для получения итальянской визы документы.

А 25 числа Александр отправится в Рим и пройдёт медицинский осмотр в клинике «Вилла Стюарт». Оклад россиянина в «Фиорентине» якобы составит €2 млн за сезон, а красно-белые получат за него €3,8 млн. Агент спортсмена Тимофей Бердышев подтвердил, что его клиент «согласен на адекватное понижение зарплаты».

«Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там. Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, «Спартаку» поступило предложение», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

Сам 29-летний форвард не скрывал своей радости от произошедшего и подчёркивал, что согласен получать меньше ради возможности поиграть в сильном европейском чемпионате.

«Самое важное — медицинский осмотр и подписание соглашения. По большому счёту контракт согласован, остались нюансы. Это Европа — давно туда хотел. Мне скоро 30 лет: если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. Понимаю, что надо поехать попробовать, посмотреть. А там — как получится», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Также футболист признался, что интерес к нему «Фиорентина» впервые проявила ещё в апреле прошлого года, когда клубом управляли совсем другие люди.

«Разговаривал с Чезаре Пранделли (главный тренер «Фиорентины» — RT) три дня назад: он спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества. Ответил, что способен играть на любом месте, но справа получается лучше всего. Пранделли объяснил, как это всё будет выглядеть, пообещал, что предоставят время, не станут спешить — все всё прекрасно понимают. Месяц, думаю, нужен», — добавил Кокорин.

Наконец, нападающий не стал скрывать, что остался не в лучших отношениях с руководством московского клуба.

«Время, проведённое в «Спартаке», буду вспоминать как хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же всё отлично и с тренерами тоже. Находился внутри команды, всё проходило на высшем уровне. Остались только тёплые слова», — отметил нападающий.

Неудачный переход Аленичева в «Рому» и полтора года Канчельскиса в «Фиорентине»

В случае успешного прохождения медосмотра и подписания контракта с «Фиорентиной» Кокорин станет вторым российским футболистом в нынешнем розыгрыше Серии А после Алексея Миранчука, который защищает цвета «Аталанты». Любопытно, что оба являются воспитанниками «Локомотива».

Всего до нападающего в Италии выступали десять отечественных игроков. Двое из них переезжали на Аппенинский полуостров из «Спартака». Первым в июле 1991-го на такой шаг решился Игорь Шалимов. В «Фоджу» он переходил вместе с Игорем Колывановым. Причём главной звездой считался последний, за которого «Динамо» получило более €2 млн. На Шалимове красно-белые заработали всего €300 тыс.

Однако он шансом воспользовался сполна. Он идеально вписался в схемы чешского тренера Зденека Земана и фактически закрывал всю правую бровку. Феноменальная физическая готовность позволяла ему как отрабатывать в обороне, так и подключаться к атакам. В дебютном сезоне Серии А он забил девять мячей и был признан лучшим легионером чемпионата, опередив таких звёзд как Карека, Марко Ван Бастен и Габриэль Батистута.

А уже летом 1992-го россиянин перешёл в «Интер» почти за €7 млн. В Милане Шалимов тоже поначалу играл ярко и много забивал. Причём первую половину сезона Игорь провёл на позиции опорного полузащитника. Но данный отрезок продолжался совсем недолго. СМИ обвиняли отечественного футбола в регулярных нарушениях режима и излишне богемном образе жизни, а позже он не сработался с новым главным тренером Освальдо Боньоли и перестал попадать в стартовый состав.

После «Интера» Шалимов выступал в «Болонье» с Колывановым, «Удинезе» и «Наполи». В 1999-м в организме спортсмена был найден запрещённый препарат нандролол, и он получил двухлетнюю дисквалификацию. Измученный травмами полузащитник решил закончить карьеру, несмотря на то, что ему было всего 29 лет.

Вторым из «Спартака» в Италию в 1998-м переехал Дмитрий Аленичев. В середине нулевых он был главной звездой чемпионата России, а в 1997-м его признали лучшим футболистом страны. Красно-белые отпустили полузащитника в «Рому» за €6,15 млн. Началась зарубежная карьера уроженца Великих Лук вполне успешно. Уже во втором матче за римлян он забил «Силькеборгу» в Кубке УЕФА, а позже огорчил «Кьево» в Кубке Италии. Наконец, в октябре Аленичев своим голом помог команде обыграть «Фиорентину» в Серии А.

Но полноценно влиться в «Рому» Дмитрий так и не смог. Будущий главный тренер сборной России Фабио Капелло не видел россиянина в стартовом составе и делал ставку на других исполнителей. Неудивительно, что в январе 2000-го клуб продал полузащитника в «Порту» за €3 млн., с которым россиянин в итоге стал обладателем Лиги чемпионов. А его период в «Роме» болельщики запомнили в основном по фото, на котором Дмитрия держит на руках сам Франческо Тотти.

В «Фиорентине» же до Кокорина играл лишь один россиянин — Андрей Канчельскис. В 1998-м он переехал в Италию уже в статусе звезды «Манчестер Юнайтед» за большую по тем временам сумму — €8 млн. Во Флоренции воспитанник киевского «Динамо» быстро стал своим и, по его словам, легко выучил итальянский.

К сожалению, травмы помешали Канчельскиску раскрыться в полной мере, и он провёл в «Фиорентине» всего полтора года, но успел забить важнейший мяч в ворота «Милана», который помог его команде пробиться в еврокубки.

Забытый Будянский и «русская» «Болонья»

Наибольшее же число матчей в Серии А из отечественных футболистов провёл Колыванов — 164. В отличие от Шалимова он задержался в «Фодже» на целых пять лет и не бросил команду, даже когда она вылетела в Серию B.

Лишь после Евро-1996 россиянин перешёл в «Болонью», где снова воссоединился с Шалимовым. Там полузащитник стал настоящей звездой. В сезоне-1996/97 он забил 11 мячей в национальном первенстве, а в следующем — девять. К сожалению, полностью раскрыть свой потенциал Игорю помешали травмы. Как и Шалимов, он рано завершил карьеру. В 32 года футболист вынужден был повесить бутсы на гвоздь из-за проблем со спиной.

В целом «Болонью» можно назвать самой российской командой Италии. Помимо двух вышеназванных игроков её цвета в конце 90-х защищал Игорь Симутенков. Сразу после окончания чемпионата России-1994, лучшим бомбардиром которого стал нападающий, он перешёл в «Реджину» в возрасте 21 года. Однако с этой командой ему пришлось путешествовать из Серии А в Серию B. Ни о какой борьбе за титулы речи не шло. В 1998-м Симутенков перешёл в «Болонью», а затем уехал в Испанию.

За «Рому» успели поиграть два отечественных футболиста — Аленичев и Омари Тетрадзе. Защитник сборной России сразу же стал основным футболистом римлян, но тяжёлая травма фактически поставила крест на его карьере в Италии. В следующем сезоне он довольствовался выходами на замену, а летом 1998-го уехал в Грецию, совсем немного не дождавшись Аленичева.

На пятом месте по количеству матчей среди россиян в Серии А до сих пор располагается Виктор Будянский, который закончил карьеру в 27 из-за многочисленных повреждений. А ведь всего за десять лет до того уроженец Волчанска перебрался в «Ювентус» из московской «Академики». Мало того, ему удалось провести пару матчей за туринцев бок-о-бок с такими мастерами как Давид Трезеге, Павел Недвед, Алессандро Дель Пьеро и Джанлуиджи Буффон.

Сезон-2006/07 футболист провёл в Серии А в «Асколи» и своей игрой заслужил высокие оценки экспертов и болельщиков. И в 2007-м Виктора впервые вызвали в сборную России. На этом Гус Хиддинк не ограничился и предоставил ему игровое время в матчах отборочного турнира Евро-2008 с Андоррой и Хорватией. К сожалению, то лето стало для Виктора началом конца. В «Удинезе», куда россиянин перешёл из «Ювентуса», он заиграть так и не сумел, и отправился в аренду в «Лечче», который выступал в Серии B.

Не сложилась карьера в Италии и у первого отечественного легионера. В начале 1991-го на Аппенинский полуостров должен был переехать Игорь Добровольский. «Дженоа» не побоялся заплатить «Динамо» €1,7 млн за олимпийского чемпиона после того, как сборная СССР выиграла молодёжное первенство Европы.

Однако четырёхлетний контракт с полузащитником был подписан после закрытия заявочного окна — в декабре 1990-го. Молодому футболисту пришлось отправиться в аренду сначала в испанский «Кастельон», а затем и в швейцарский «Серветт». Дебютировал за генуэзцев Добровольский лишь в сезоне-1992/93, однако из-за травм и недоверия тренера провёл всего четыре матча в Серии А. В 1993-м Игорь перешёл в «Марсель», с которым стал обладателем Лиги чемпионов.

Наконец, откровенно провальным получился итальянский отрезок Руслана Нигматуллина. В январе 2002-го за полгода до чемпионата мира он решился на переход в скромную «Верону» из сражающегося за золото «Локомотива» и довольствовался одним матчем в Серии А, который так и остался для него единственным. В нём россиянин пропустил три мяча от «Интера».