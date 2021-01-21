Зидан не считает позором вылет «Реала» из Кубка Испании по футболу

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от клуба третьего дивизиона «Алькояно» в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

«Это футбол. Мы играли против клуба Сегунды B и должны были выиграть матч. Это не позор или что-то в этом роде. Это то, что происходит в футбольной карьере, и я беру ответственность на себя. Будем продолжать работу... Это ещё один болезненный день, потому что мы не любим проигрывать», — цитирует сайт «Реала».

Он отметил, что для игроков такой результат особенно неприятен, но в команде не собираются сходить с ума по этому поводу. По его мнению, «Реал» должен сосредоточиться на чемпионате и Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Алькояно» (1:2) и вылетел из Кубка Испании.