Зидан не считает позором вылет «Реала» из Кубка Испании по футболу

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от клуба третьего дивизиона «Алькояно» в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
Зидан не считает позором вылет «Реала» из Кубка Испании по футболу
  • Reuters

«Это футбол. Мы играли против клуба Сегунды B и должны были выиграть матч. Это не позор или что-то в этом роде. Это то, что происходит в футбольной карьере, и я беру ответственность на себя. Будем продолжать работу... Это ещё один болезненный день, потому что мы не любим проигрывать», — цитирует сайт «Реала».

Он отметил, что для игроков такой результат особенно неприятен, но в команде не собираются сходить с ума по этому поводу. По его мнению, «Реал» должен сосредоточиться на чемпионате и Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Алькояно» (1:2) и вылетел из Кубка Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить