«Реал» проиграл «Алькояно» и вылетел из Кубка Испании
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Эль Коллао» в Алькое, завершился победой хозяев в дополнительное время со счётом 2:1.
В составе «Реала» отличился Эдер Милитао. «Алькояно» отыгрался на 80-й минуте благодаря забитому мячу Хосе Сольбеса, и матч перешёл в овертайм.
На 110-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Рамона Лопеса. Но спустя пять минут «Алькояно» забил победный мяч — он на счету полузащитника Хуанана.
«Реал» прекратил борьбу за Кубок Испании.
Ранее состоялась жеребьёвка клубного ЧМ по футболу.