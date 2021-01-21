«Реал» проиграл «Алькояно» и вылетел из Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» уступил команде из третьего дивизиона страны «Алькояно».

Матч, проходивший на стадионе «Эль Коллао» в Алькое, завершился победой хозяев в дополнительное время со счётом 2:1.

В составе «Реала» отличился Эдер Милитао. «Алькояно» отыгрался на 80-й минуте благодаря забитому мячу Хосе Сольбеса, и матч перешёл в овертайм.

На 110-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Рамона Лопеса. Но спустя пять минут «Алькояно» забил победный мяч — он на счету полузащитника Хуанана.

«Реал» прекратил борьбу за Кубок Испании.

Ранее состоялась жеребьёвка клубного ЧМ по футболу.