Состоялась жеребьёвка клубного ЧМ по футболу

Прошла жеребьёвка матчей клубного чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Катаре.

Турнир начнётся 4 февраля матчем между мексиканским клубом «Тигрес» и южнокорейским «Ульсаном». Во втором поединке игрового дня сыграют катарский «Аль-Духаиль» и египетский «Аль-Ахли». Победитель первого матча сыграет 7 февраля в полуфинале с обладателем Кубка Либертадорес, который будет определён 30 января. На следующий день во втором полуфинале встретятся немецкая «Бавария» и победитель второго четвертьфинала.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. В нём принимают участие сильнейшие клубы шести континентов и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем турнира является английский «Ливерпуль».

Это будет последний розыгрыш турнира в существующем формате. Начиная со следующего в турнире будут принимать участие 24 команды, а сами соревнования станут проводить каждые четыре года вместо Кубка конфедераций.

Ранее сообщалось, что Алаба сменит «Баварию» на «Реал» летом 2021 года.