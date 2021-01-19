Marca: Алаба сменит «Баварию» на «Реал» летом 2021 года

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба перейдёт в мадридский «Реал».

Как сообщает Marca, 28-летний футболист присоединится к испанскому клубу летом 2021 года на правах свободного агента. Условия перехода и личного контракта Алабы уже согласованы. В «Баварии» знают о предстоящем уходе одного из лидеров. Отмечается, что австриец подпишет с «Реалом» соглашение на четыре года. Он будет получать €11 млн.

Ранее стало известно, что Серхио Рамос не перейдёт из «Реала» в ПСЖ из-за договорённости между клубами.