Источник: Рамос не перейдёт из «Реала» в ПСЖ из-за договорённости между клубами

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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос не перейдёт из испанского клуба в ПСЖ.
Источник: Рамос не перейдёт из «Реала» в ПСЖ из-за договорённости между клубами
  • Reuters

Об этом сообщает Get French Football News. По информации источника, парижане не будут пытаться подписать футболиста. Между «Реалом» и ПСЖ есть джентльменское соглашение, не позволяющее клубам переманивать друг у друга игроков. Рамос может оказаться в ПСЖ лишь в том случае, если «Реал» подпишет кого-то из футболистов парижского клуба.

Контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. Пока стороны так и не договорились о продлении соглашения. В текущем сезоне 34-летний футболист в 14 матчах Примеры забил два мяча. 

Ранее «Реал» предложил Рамосу новый контракт с уменьшенной зарплатой.

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