СМИ: «Реал» предложил Рамосу новый контракт, с уменьшенной зарплатой

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Мадридский футбольный клуб «Реал» предложил защитнику и капитану команды Серхио Рамосу новый контракт.
СМИ: «Реал» предложил Рамосу новый контракт, с уменьшенной зарплатой
  • Reuters

Как сообщает ABC, клуб предлагает 34-летнему испанцу контракт на год с зарплатой в €10,8 млн, что на 10% меньше, чем он получает по действующему соглашению.

Отмечается, что сам Рамос хочет получить двухлетнее соглашение без понижения зарплаты.

Рамос играет за «Реал» с 2005 года. В его активе 100 голов и 40 голевых передач в 668 матчах за мадридский клуб, с которым он в общей сложности завоевал 22 трофея, в том числе четырежды выиграл Лигу чемпионов.

Ранее появилась информация, что «Ливерпуль» хочет пригласить Рамоса.

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