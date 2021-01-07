El Chiringuito: «Ливерпуль» хочет пригласить Рамоса

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«Ливерпуль» заинтересовался защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.
El Chiringuito: «Ливерпуль» хочет пригласить Рамоса
  • Reuters

Ранее сообщалось, что испанец отклонил предложение клуба о пролонгировании своего контракта и готовится летом трудоустроиться в другом месте. С января 2021 года Рамос имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями.

Как информирует Twitter El Chiringuito, в «Ливерпуле» рассматривают вариант с приглашением 34-летнего Рамоса из-за травм нескольких основных исполнителей.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» хочет пригласить Рамоса летом 2021 года.

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