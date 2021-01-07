El Chiringuito: «Ливерпуль» хочет пригласить Рамоса
- Reuters
Ранее сообщалось, что испанец отклонил предложение клуба о пролонгировании своего контракта и готовится летом трудоустроиться в другом месте. С января 2021 года Рамос имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями.
Как информирует Twitter El Chiringuito, в «Ливерпуле» рассматривают вариант с приглашением 34-летнего Рамоса из-за травм нескольких основных исполнителей.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» хочет пригласить Рамоса летом 2021 года.