El Chiringuito: «Ливерпуль» хочет пригласить Рамоса

«Ливерпуль» заинтересовался защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.

Ранее сообщалось, что испанец отклонил предложение клуба о пролонгировании своего контракта и готовится летом трудоустроиться в другом месте. С января 2021 года Рамос имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями.

Как информирует Twitter El Chiringuito, в «Ливерпуле» рассматривают вариант с приглашением 34-летнего Рамоса из-за травм нескольких основных исполнителей.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» хочет пригласить Рамоса летом 2021 года.