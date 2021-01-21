Агент Кокорина рассказал, когда футболист подпишет контракт с «Фиорентиной»
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«В понедельник летим в Рим. Там пройдём медобследование. Во вторник во Флоренции подписание контракта на 3,5 года», — цитирует Бердышева «Чемпионат».
В «Спартаке» уже подтвердили, что между клубами ведутся переговоры.
Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
Ранее в «Фиорентине» ответили на вопрос о трансфере Кокорина.