Агент Кокорина рассказал, когда футболист подпишет контракт с «Фиорентиной»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал, когда его клиент пройдёт медосмотр и подпишет контракт с итальянским футбольном клубом «Фиорентина».

«В понедельник летим в Рим. Там пройдём медобследование. Во вторник во Флоренции подписание контракта на 3,5 года», — цитирует Бердышева «Чемпионат».

В «Спартаке» уже подтвердили, что между клубами ведутся переговоры.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее в «Фиорентине» ответили на вопрос о трансфере Кокорина.