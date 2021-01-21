В «Фиорентине» ответили на вопрос о трансфере Кокорина

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В итальянском футбольном клубе «Фиорентина» ответили на вопрос о возможном переходе в команду нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.
В «Фиорентине» ответили на вопрос о трансфере Кокорина
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Можем только сказать, что Александр Кокорин — интересный футболист», — приводит слова представителя пресс-службы клуба из Флоренции РИА Новости.

В «Спартаке» уже подтвердили, что между клубами ведутся переговоры.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход Кокорина в «Фиорентину».

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