В «Фиорентине» ответили на вопрос о трансфере Кокорина

В итальянском футбольном клубе «Фиорентина» ответили на вопрос о возможном переходе в команду нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.

«Можем только сказать, что Александр Кокорин — интересный футболист», — приводит слова представителя пресс-службы клуба из Флоренции РИА Новости.

В «Спартаке» уже подтвердили, что между клубами ведутся переговоры.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход Кокорина в «Фиорентину».