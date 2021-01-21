Черчесов прокомментировал возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего московского «Спартака» в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».

«Кокорин в последнее время переходил из «Зенита» в «Сочи», затем в «Спартак», сейчас пошли разговоры о «Фиорентине». Любой трансфер — это прежде всего желание самого футболиста, а также взаимоотношения двух футбольных клубов. Если у всех трёх сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно, так как вряд ли кто-то сможет оценить её лучше самого игрока», — цитирует Черчесова «РБ-Спорт».

В «Спартаке» уже подтвердили, что между клубами ведутся переговоры.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее агент заявил, что Кокорин согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину».