Агент заявил, что Кокорин согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину»

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Тимофей Бердышев, агент нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о возможном уходе футболиста в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».
Агент заявил, что Кокорин согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину»
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«Если «Спартак» устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдёт в «Фиорентину». Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там. Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, «Спартаку» поступило предложение. Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

В «Спартаке» уже подтвердили, что между клубами ведутся переговоры.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Нобель Арустамян сообщил, что Кокорин согласился перейти в «Фиорентину».

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