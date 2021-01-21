Арустамян сообщил, что Кокорин согласился перейти в «Фиорентину»

Короткая ссылка
Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что нападающий московского «Спартака» Нобель Арустамян дал согласие на переход в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».
Арустамян сообщил, что Кокорин согласился перейти в «Фиорентину»
  • РИА Новости

Как написал Арустамян в своём Telegram-канале, трансфер находится на стадии согласования, осталась всего пара нюансов.

«Клубы ранее договорились между собой, оставалось только финальное «ок» от Кокорина. Наконец оно получено — он согласился на предложенные условия и перейдёт в «Фиорентину». На днях (скорее всего, завтра) Александр вылетает во Флоренцию», — говорится в сообщении Арустамяна.

В «Спартаке» уже подтвердили, что между клубами ведутся переговоры.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее итальянские СМИ сообщили, когда Кокорин пройдёт медобследование в «Фиорентине».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить