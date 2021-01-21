Арустамян сообщил, что Кокорин согласился перейти в «Фиорентину»

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что нападающий московского «Спартака» Нобель Арустамян дал согласие на переход в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».

Как написал Арустамян в своём Telegram-канале, трансфер находится на стадии согласования, осталась всего пара нюансов.

«Клубы ранее договорились между собой, оставалось только финальное «ок» от Кокорина. Наконец оно получено — он согласился на предложенные условия и перейдёт в «Фиорентину». На днях (скорее всего, завтра) Александр вылетает во Флоренцию», — говорится в сообщении Арустамяна.

В «Спартаке» уже подтвердили, что между клубами ведутся переговоры.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее итальянские СМИ сообщили, когда Кокорин пройдёт медобследование в «Фиорентине».