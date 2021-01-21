Итальянские СМИ сообщили, когда Кокорин пройдёт медобследование в «Фиорентине»
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Об этом сообщает Viola News.
В «Спартаке» уже подтвердили, что между клубами ведутся переговоры.
Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Спартак» получит за Кокорина от «Фиорентины» €3,5 млн и процент со следующей продажи.