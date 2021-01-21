Источник: «Спартак» получит за Кокорина от «Фиорентины» €3,5 млн и процент со следующей продажи

Московский футбольный клуб «Спартак» получит от итальянской «Фиорентины» €3,5 млн за нападающего Александра Кокорина, а также процент со следующей продажи.

Как сообщает «РБ Спорт», сделка должна быть завершена до конца недели, а соглашение Кокорина с «Фиорентиной» будет рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что переговоры «Спартака» и «Фиорентины» по переходу Кокорина на финальной стадии.