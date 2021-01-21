Источник: «Спартак» получит за Кокорина от «Фиорентины» €3,5 млн и процент со следующей продажи

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» получит от итальянской «Фиорентины» €3,5 млн за нападающего Александра Кокорина, а также процент со следующей продажи.
Источник: «Спартак» получит за Кокорина от «Фиорентины» €3,5 млн и процент со следующей продажи
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает «РБ Спорт», сделка должна быть завершена до конца недели, а соглашение Кокорина с «Фиорентиной» будет рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. 

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что переговоры «Спартака» и «Фиорентины» по переходу Кокорина на финальной стадии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить