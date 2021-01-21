Тедеско ответил, как найти место на поле Промесу в случае его перехода в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, как найти место на поле нападающему амстердамского «Аякса» Квинси Промесу в случае его возвращения в российский клуб.

«Если у тренера в распоряжении есть качественный футболист (не важно, центральной линии или фланга), задача тренера — найти ему место на поле. Если клуб купил классного футболиста, моя работа — найти для него позицию и обеспечить ему игровое время. Разумеется, если он здоров, готов функционально, хорошо тренируется и заслуживает выхода на поле», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что в команде всегда должны знать, почему тот или иной игрок выступает в стартовом составе, чтобы у футболистов не было вопросов.

«Даже если футболист в команде пару месяцев, но его уровень очень высок, остальные должны принять это и согласиться с тренером», — добавил Тедеско.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 23 матча, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее Доменико Тедеско назвал единственную причину, по которой не станет продлевать контракт со «Спартаком».