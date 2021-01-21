Тедеско ответил, как найти место на поле Промесу в случае его перехода в «Спартак»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, как найти место на поле нападающему амстердамского «Аякса» Квинси Промесу в случае его возвращения в российский клуб.
Тедеско ответил, как найти место на поле Промесу в случае его перехода в «Спартак»
  • РИА Новости

«Если у тренера в распоряжении есть качественный футболист (не важно, центральной линии или фланга), задача тренера — найти ему место на поле. Если клуб купил классного футболиста, моя работа — найти для него позицию и обеспечить ему игровое время. Разумеется, если он здоров, готов функционально, хорошо тренируется и заслуживает выхода на поле», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что в команде всегда должны знать, почему тот или иной игрок выступает в стартовом составе, чтобы у футболистов не было вопросов.

«Даже если футболист в команде пару месяцев, но его уровень очень высок, остальные должны принять это и согласиться с тренером», — добавил Тедеско.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 23 матча, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее Доменико Тедеско назвал единственную причину, по которой не станет продлевать контракт со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить