Тедеско назвал единственную причину, по которой не станет продлевать контракт со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему решил не продлевать контракт с клубом и покинуть команду по окончании сезона.

«Я люблю «Спартак», но я также люблю и свою семью. И порой приходится принимать настолько сложные решения. Никто не может сказать, что случится через несколько месяцев. В Германии ситуация с коронавирусом ухудшается и ухудшается. Так что это единственная причина. В России или здесь, в Дубае, люди живут относительно спокойно, ходят по магазинам, гуляют. В Германии всё иначе», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Тедеско отметил, что в Германии собираются ужесточить меры, например, у его жены уже даже нет возможности вместе с ним навестить его мать. По словам тренера «Спартака», он сразу принял решение предупредить владельца клуба Леонида Федуна о своём будущем, так как в противном случае у красно-белых не было бы возможности найти ему замену.

«Я хотел быть честным с самого начала, потому что «Спартак» этого заслуживает. И я был честен: рассказал о своём решении сразу же, как только окончательно его принял», — подчеркнул Тедеско.

Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Ранее Тедеско обратился к болельщикам «Спартака».