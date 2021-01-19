Тедеско обратился к болельщикам «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выступил с обращением в адрес болельщиков команды.

«Привет, фанаты «Спартака», я нахожусь в Дубае. За моей спиной яркое солнце, и я надеюсь, у вас всё хорошо. Я люблю вас и скучаю. Не могу дождаться возобновления чемпионата. Я всё ещё ваш тренер. На все 100% моего сердца», — сказал Тедеско в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Ранее Наиль Умяров признался, что был шокирован решением Тедеско покинуть «Спартак».