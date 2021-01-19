Тедеско обратился к болельщикам «Спартака»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выступил с обращением в адрес болельщиков команды.
Тедеско обратился к болельщикам «Спартака»
  • РИА Новости

«Привет, фанаты «Спартака», я нахожусь в Дубае. За моей спиной яркое солнце, и я надеюсь, у вас всё хорошо. Я люблю вас и скучаю. Не могу дождаться возобновления чемпионата. Я всё ещё ваш тренер. На все 100% моего сердца», — сказал Тедеско в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Ранее Наиль Умяров признался, что был шокирован решением Тедеско покинуть «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить