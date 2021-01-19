Умяров признался, что был шокирован решением Тедеско покинуть «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на решение главного тренера команды Доменико Тедеско об уходе из клуба по окончании сезона.

«Узнал об этом после игры в Москве, я же не ездил с командой. Был в шоке, этого ничто не предвещало. Это жизнь, всё может произойти. Я попереживал немного, но хорошо, что он останется до конца. Мы хорошо идём в этом сезоне, так что это правильное решение», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что в «Спартак» вернётся врач, который работал с командой в чемпионский сезон.