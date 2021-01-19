Умяров признался, что был шокирован решением Тедеско покинуть «Спартак»

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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на решение главного тренера команды Доменико Тедеско об уходе из клуба по окончании сезона.
Умяров признался, что был шокирован решением Тедеско покинуть «Спартак»
  • РИА Новости

«Узнал об этом после игры в Москве, я же не ездил с командой. Был в шоке, этого ничто не предвещало. Это жизнь, всё может произойти. Я попереживал немного, но хорошо, что он останется до конца. Мы хорошо идём в этом сезоне, так что это правильное решение», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что в «Спартак» вернётся врач, который работал с командой в чемпионский сезон.

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