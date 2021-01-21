Кокорин признался, что у него остались недопонимания с руководством «Спартака»

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Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин, который переходит в итальянскую «Фиорентину», высказался о своём уходе из клуба.
Кокорин признался, что у него остались недопонимания с руководством «Спартака»
  • РИА Новости

«Воспоминание о «Спартаке» останется хорошее. Осталось недопонимание с руководством, но с ребятами же всё отлично, с тренерами тоже. Всё вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, где всё проходило на высшем уровне. Остались лишь тёплые слова. Сказал Соболеву, что всё оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший форвард растёт. Подготовлю ему в «Фиорентине» почву, он перейдёт на моё место, когда состарюсь», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Сумма сделки по Кокорину должна составить примерно €5 млн. По информации ряда источников, итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около €1,7 млн в год.

Ранее Капелло прокомментировал трансфер Кокорина в «Фиорентину».

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