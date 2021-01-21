Капелло: мне нравится трансфер Кокорина в «Фиорентину»

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
Капелло: мне нравится трансфер Кокорина в «Фиорентину»
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«Я счастлив за Кокорина, мне нравится этот трансфер. Александр — это очень хороший игрок, я работал с ним. Надеюсь, что в «Фиорентине» он хорошо себя проявит. Для клуба это хороший трансфер. Если он будет играть так, каким я его знаю, то Кокорин сможет усилить «Фиорентину». Всегда интересно пробовать свои силы в различных чемпионатах», — сказал Капелло «Чемпионату».

Ожидается, что «Фиорентина» заплатит «Спартаку» €5 млн за переход 29-летнего форварда. Сам Кокорин будет получать зарплату в размере €1,7 млн.

Ранее Кокорин подтвердил предстоящий переход в «Фиорентину».

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