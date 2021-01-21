Капелло: мне нравится трансфер Кокорина в «Фиорентину»
- @fcsm_official
«Я счастлив за Кокорина, мне нравится этот трансфер. Александр — это очень хороший игрок, я работал с ним. Надеюсь, что в «Фиорентине» он хорошо себя проявит. Для клуба это хороший трансфер. Если он будет играть так, каким я его знаю, то Кокорин сможет усилить «Фиорентину». Всегда интересно пробовать свои силы в различных чемпионатах», — сказал Капелло «Чемпионату».
Ожидается, что «Фиорентина» заплатит «Спартаку» €5 млн за переход 29-летнего форварда. Сам Кокорин будет получать зарплату в размере €1,7 млн.
Ранее Кокорин подтвердил предстоящий переход в «Фиорентину».