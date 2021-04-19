Источник: «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту» могут вступить в Суперлигу

Мюнхенская «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту» могут пополнить состав участников европейской Суперлиги в ближайшие дни.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.