Источник: «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту» могут вступить в Суперлигу
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Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».
Ранее ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.