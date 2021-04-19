СМИ: Американский банк подтвердил финансирование Суперлиги

Американский банк JPMorgan Chase будет финансировать европейскую Суперлигу.

Как сообщает Reuters, сумма соглашения между банком и Суперлигой составит от €4 млрд до €6 млрд.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.