Клубы Суперлиги уведомили ФИФА и УЕФА о составлении судебных исков

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12 клубов — основателей европейской Суперлиги обратились в суды, чтобы помешать Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сорвать запуск турнира.
Клубы Суперлиги уведомили ФИФА и УЕФА о составлении судебных исков
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Суперлига подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение турнира в соответствии с действующим законодательством», — говорится в письме клубов Суперлиги.

По информации Associated Press, клубы направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе УЕФА Александеру Чеферину, в котором сообщили, что лига получила поддержку от финансовой организации в размере €4 млрд. УЕФА предупредил клубы, что они будут исключены из существующих внутренних соревнований в случае участия в Суперлиге.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.

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