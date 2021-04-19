«Настойчивому корыстолюбию пора положить конец»: как в УЕФА отреагировали на возможное создание топ-клубами Суперлиги

УЕФА сделает всё возможное, чтобы не допустить создания Суперлиги. Об этом говорится в совместном заявлении организации с английской, испанской и итальянской футбольными федерациями и ведущими лигами. Согласно тексту письма, на всех потенциальных участников проекта будут наложены серьёзные санкции. Ранее ряд западных изданий информировали о возможном скором запуске нового турнира, в состав участников которого якобы войдут 12 топ-клубов из Англии, Испании и Италии. При этом сообщалось, что французские и немецкие гранды присоединиться к проекту отказались.

«Не прекратим общих усилий, чтобы остановить данный циничный проект»

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал совместное заявление с английской, испанской и итальянской футбольными федерациями, а также АПЛ, Ла Лигой и Серией А. В нём организации осудили возможное создание Суперлиги рядом ведущих футбольных клубов Европы. В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что получили информацию о наличии таких планов у ряда топ-клубов.

«Хотим подчеркнуть, что если это произойдёт, то мы... не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Чтобы остановить инициативную группу, организация намерена ввести против всех, кто перейдёт в Суперлигу, серьёзные санкции: клубы будут дисквалифицированы и не смогут принимать участие в турнирах под эгидой ФИФА и шести континентальных конфедераций, в том числе УЕФА. А футболисты потеряют возможность выступать за свои сборные.

«Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить это. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе и никак иначе», — отметили в УЕФА.

Также авторы письма поблагодарили за отказ от участия в проекте французские и немецкие клубы.

«Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске. Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел», — говорится в заявлении.

Информация о том, что ряд европейских грандов в ближайшее время якобы объявит о создании Суперлиги, появилась в воскресенье в западных СМИ с ссылкой на некие источники, знакомые с ситуацией.

Так, по данным The New York Times, принципиальное согласие на участие в проекте дали как минимум 12 клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер». Шесть из них представляют Англию, и по три — Испанию и Италию.

При этом среди предполагаемых членов-учредителей не оказалось команд из Франции и Германии. Как утверждали СМИ, «Бавария», дортмундская «Боруссия» и ПСЖ отказались от участия в проекте. В случае с парижанами это якобы связано с тем, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи входит в совет директоров УЕФА, а также возглавляет beIN Media Group, заплатившую серьёзную сумму за право транслировать Лигу чемпионов.

При этом французский журналист Бертран Латур написал, что о создании Суперлиги якобы может быть объявлено уже вечером в воскресенье, однако этого так и не произошло.

«Они будут прожигать деньги, как делали это в последние годы»

Ведущие европейские национальные лиги также сделали собственные заявления, в которых высказались категорически против создания нового турнира.

АПЛ, которую в случае появления Суперлиги могут покинуть шесть ведущих команд, пытается приложить все усилия, чтобы сохранить их и предотвратить катастрофу.

«Премьер-лига гордится тем, что проводит конкурентные и захватывающие футбольные соревнования, благодаря чему стала самой популярной в мире. Наш успех позволил нам внести огромный финансовый вклад в английский футбол», — говорится на сайте лиги.

По мнению АПЛ, Суперлига, напротив, подорвёт привлекательность самой игры и спортивный принцип, а также окажет на Премьер-лигу «разрушительное воздействие».

«Поклонники любого клуба в Англии и Европе могут мечтать о том, что их команда поднимется на вершину и сыграет с лучшими. Мы считаем, что концепция европейской Суперлиги разрушит эту мечту», — отметили в Англии.

А в Италии, согласно данным СМИ, якобы готовят экстренное заседание из-за возможного участия в новом проекте спортивного стримингового сервиса DAZN. Впрочем, в самой организации данную информацию опровергли и назвали её ложью.

«Ни DAZN, ни господин Леонард Блаватник никоим образом не вовлечены и не заинтересованы в дискуссиях касательно создания Суперлиги. Подобные переговоры не ведутся», — приводит слова DAZN Reuters.

Но наиболее жёстко о создании нового турнира высказались в Германии и Испании. Так, исполнительный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт назвал «Реал» и «Барселону», которые считаются одними из главных инициаторов учреждения Суперлиги, «машинами по прожиганию денег». По его мнению, они лишь потратят средства, которые получат от участия в проекте.

«Суровая правда состоит в том, что некоторые из этих так называемых суперклубов — фактически плохо управляемые машины по прожиганию денег, которые не смогли в течение десятилетия невероятного роста приблизиться к созданию сколько-нибудь устойчивой бизнес-модели. Будь я инвестором, задался бы вопросом, подходящие ли это партнёры. В конце концов, они будут прожигать деньги, как делали это в последние годы. Им нужно задуматься о введении устойчивой бизнес-модели и потолка зарплат», — приводит слова Зайферта Mundo Deportivo.

А президент Ла Лиги Хавьер Тебас на своей странице в Twitter пообещал клубам, изъявившим желание пополнить состав Суперлиги, жёсткий ответ.

«Наконец «гуру» PowerPoint-Суперлиги выбрались из тёмного бара в 5 утра, опьянённые эгоизмом и отсутствием солидарности», — написал Тебас.

По информации La Gazzetta dello sport, УЕФА действительно собирается сделать всё возможное, чтобы удержать перебежчиков. Причём речь пойдёт не только о дисквалификациях, но и грандиозных судебных разбирательствах: якобы Союз намерен подать иск в размере $50—60 млрд на все клубы, которые хотят отделиться.

Первые разговоры о возможном создании нового турнира, состав участников которого пополнят сильнейшие команды Европы, пошли ещё в прошлом году. Тогда испанская компания Key Capital Partners и президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пригласили к обсуждению порядка 20 клубов. Так, The Times сообщала, что каждому из английских грандов за вступление в Суперлигу предложили по €350 млн.

В конце января ФИФА опубликовала публичное заявление на данную тему, в котором осудила создание нового соревнования.

«В свете недавней спекуляции СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми клубами ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА) ещё раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такой турнир не будет признан ФИФА и соответствующей конфедерацией. Любой клуб или игрок, вовлечённый в такое соревнование, как следствие, не будет допущен к участию в любом состязании, организованном ФИФА или соответствующей конфедерацией», — говорилось в сообщении.