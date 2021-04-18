СМИ: 11 клубов собираются объявить о создании европейской Суперлиги
- РИА Новости
Как сообщает журналист Бертран Латур в Twitter, среди этих клубов пять из Английской премьер-лиги, а также по три из испанской Примеры и итальянской Серии А.
В свою очередь, издание Gazzetta dello Sport отмечает, что Союз европейских ассоциаций (УЕФА) может подать иск на €50—60 млрд к командам, которые захотят участвовать в Суперлиге, а также эти клубы будут исключены из еврокубков.
Согласно изначальному замыслу, в европейскую футбольную Суперлигу должны войти 16 сильнейших команд континента. Турнир не будет находиться под юрисдикцией УЕФА.
Ранее сообщалось, что глава УЕФА раскритиковал президента «Реала» за идею создания европейской Суперлиги.