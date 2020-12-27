Глава УЕФА раскритиковал президента «Реала» за идею создания европейской Суперлиги

Глава Европейской футбольной ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин раскритиковал президента мадридского «Реала» Флорентино Переса за инициативу создать европейскую Суперлигу.

«Это уже 30 лет является мечтой Переса. Два главных кандидата на пост президента «Барселоны» публично отказались от этой идеи, как и «Бавария», «Ювентус» и английские клубы. Он смотрит на футбол только сегодня, может быть, завтра, но не думает о будущем. В любом случае формат останется прежним до 2024 года», — цитирует Чеферина As.

По замыслу, в европейскую футбольную Суперлигу должны войти 16 сильнейших команд континента. Турнир не будет находиться под юрисдикцией УЕФА.

Ранее сообщалось, Зидан покинет «Реал» по окончании сезона вне зависимости от результатов.