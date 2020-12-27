Глава УЕФА раскритиковал президента «Реала» за идею создания европейской Суперлиги

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Глава Европейской футбольной ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин раскритиковал президента мадридского «Реала» Флорентино Переса за инициативу создать европейскую Суперлигу.
Глава УЕФА раскритиковал президента «Реала» за идею создания европейской Суперлиги
  • Reuters

«Это уже 30 лет является мечтой Переса. Два главных кандидата на пост президента «Барселоны» публично отказались от этой идеи, как и «Бавария», «Ювентус» и английские клубы. Он смотрит на футбол только сегодня, может быть, завтра, но не думает о будущем. В любом случае формат останется прежним до 2024 года», — цитирует Чеферина As.

По замыслу, в европейскую футбольную Суперлигу должны войти 16 сильнейших команд континента. Турнир не будет находиться под юрисдикцией УЕФА.

Ранее сообщалось, Зидан покинет «Реал» по окончании сезона вне зависимости от результатов.

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