Источник: Зидан покинет «Реал» по окончании сезона вне зависимости от результатов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан намерен покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщает Diario Gol. По информации источника, француз дал понять руководству «Реала», что он вне зависимости от результатов по окончании сезона покинет занимаемую должность. Одной из причин данного решения является то, что ему стало некомфортно в «Реале». Клуб не удовлетворил трансферые пожелания Зидана, а также оставил его в центре внимания после серий неудачных результатов. Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес не будет препятствовать уходу тренера.

Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года, при этом он делал перерыв на один год — с 2018-го по 2019-й. С 2001 по 2006 год француз выступал в составе мадридцев в качестве игрока и завоевал с командой шесть трофеев.

Ранее сообщалось, что «Реал» связался с экс-тренером «Тоттенхэма» Почеттино.