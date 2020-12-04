СМИ: «Реал» связался с экс-тренером «Тоттенхэма» Почеттино

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Мадридский «Реал» контактировал с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино, который рассматривается испанским клубом в качестве потенциального тренера команды.
СМИ: «Реал» связался с экс-тренером «Тоттенхэма» Почеттино
  • Reuters

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, представители королевского клуба связались с аргентинцем, чтобы узнать о его готовности возглавить клуб в случае отставки Зинедина Зидана.

Ожидается, что французский тренер будет уволен с поста главного тренера «Реала», если мадридский клуб не сумеет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В Лиге чемпионов «Реал», набрав семь очков в пяти матчах, занимает третье место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании королевский клуб идёт четвёртым с 17 очками.

48-летний Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. С лондонцами аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, но не выиграл ни одного трофея.

Ранее сообщалось, что Зидан находится на грани увольнения из «Реала».

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