СМИ: «Реал» связался с экс-тренером «Тоттенхэма» Почеттино
- Reuters
Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, представители королевского клуба связались с аргентинцем, чтобы узнать о его готовности возглавить клуб в случае отставки Зинедина Зидана.
Ожидается, что французский тренер будет уволен с поста главного тренера «Реала», если мадридский клуб не сумеет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В Лиге чемпионов «Реал», набрав семь очков в пяти матчах, занимает третье место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании королевский клуб идёт четвёртым с 17 очками.
48-летний Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. С лондонцами аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, но не выиграл ни одного трофея.
Ранее сообщалось, что Зидан находится на грани увольнения из «Реала».