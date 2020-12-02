СМИ: Зидан находится на грани увольнения из «Реала»

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Испанское издание Marca оценило перспективы Зинедина Зидана остаться на посту главного тренера мадридского «Реала» после поражения от донецкого «Шахтёра» (0:2) в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
СМИ: Зидан находится на грани увольнения из «Реала»
  • © REUTERS/Sergio Perez

Как сообщает Marca, доверие к Зидану в «Реале» уже не то, что раньше. Многие из его решений ставятся под сомнение, как и перспективы его работы на посту наставника клуба. По информации источника, текущая и следующая недели станут решающими. В ближайшее время «Реал» сыграет с «Севильей», мёнхенгладбахской «Боруссией» и мадридским «Атлетико». Перспективы мадридцев на этот сезон как в Примере, так и в Лиге чемпионов станут более ясными после этих двух недель.

В Лиге чемпионов «Реал», набрав семь очков в пяти матчах, занимает третье место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании клуб идёт на четвёртом месте с 17 очками. 

Ранее сообщалось, что Зидан не намерен уходить из «Реала» после поражения от «Шахтёра» в ЛЧ.

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