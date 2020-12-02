Зидан не намерен уходить из «Реала» после поражения от «Шахтёра» в ЛЧ

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от донецкого «Шахтёра» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Зидан не намерен уходить из «Реала» после поражения от «Шахтёра» в ЛЧ
  • © REUTERS/Javier Barbancho

«Я не думаю об отставке. У нас тяжёлые времена. Плохой отрезок с точки зрения результатов. Это реальность, но нужно идти дальше. Мы знали, что сегодня нас ждёт «финал», и мы готовились к нему хорошо. Первый тайм был отличным, мы заслуживали гола, но не смогли забить. Остался один матч, и в нем нужно выигрывать. Сегодня мы высоко прессинговали, подбирали много мячей, создавали моменты. Единственное — мы не смогли забить первыми, что упростило бы игру», — приводит слова Зидана Marca.

Он отметил, что это сложный момент, но команде нужно показать свой характер и гордость.

«Сегодня мы не заслуживали поражения, это очень обидно. Нам придётся выиграть последний матч, потому что сегодня не удалось. Мы будем верить и будем бороться», — добавил специалист.

«Реал» дважды проиграл «Шахтёру» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — со счётом 2:3 в Мадриде и со счётом 0:2 в Киеве.

Ранее сообщалось, что российские клубы не могут выйти в плей-офф ЛЧ на протяжении пяти лет.

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