СМИ назвали клубы, которые согласились играть в европейской Суперлиге

Стали известны клубы, которые согласились выступать в европейской футбольной Суперлиге.

Как сообщает The New York Times, участниками лиги точно станут следующие команды: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан», «Интер».

Отмечается, что от приглашения отказались «Бавария», дортмундская «Боруссия» и ПСЖ. Причём отказ французской команды обусловлен тем, что один из руководителей клуба приобрёл права на трансляцию Лиги чемпионов для своей катарской телекомпании, а в случае участия в Суперлиге УЕФА может исключить ПСЖ из еврокубков.

Ранее сообщалось, что 11 клубов собираются объявить о создании европейской Суперлиги.