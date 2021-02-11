Червиченко считает, что реформу ЛЧ лоббируют богатые клубы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал перспективу реформирования Лиги чемпионов УЕФА.

«На мой взгляд, сейчас всё неплохо работает. Если же богатые клубы пытаются пропихнуть новый формат для своей выгоды, то это неудивительно. Наши состоятельные клубы также занимаются подобными вещами. Тяжело рассуждать о формате, когда точно не понимаешь, как он работает. Десять матчей — всё по круговой системе. Мне кажется, не будет такого напряжения и накала. Если команда проиграет первые пять матчей, то она уже может переставать бороться. Есть риск увидеть явных аутсайдеров. Так что сыровата идея. Думаю, это специальный информационный вброс, чтобы изучить реакцию. Всё познаётся в сравнении, но если потом выясняется, что предыдущая схема была лучше, то никто не признаёт свои ошибки. Это примерно так же, как у нас было с чемпионатом по системе весна/осень: взяли, перевернули, с паузой в три месяца между 19-м и 20-м туром. Уже все понимают, что это неправильно, но как в том анекдоте: мыши кололись, но продолжали жрать кактус», — цитирует Червиченко Sport24.

УЕФА планирует увеличение количества клубов, принимающих участие в турнире, с 32 до 36. Каждый клуб будет проводить не менее десяти матчей с разными соперниками, а групповые этапы будут заменены одной лигой. Данный формат является ответом УЕФА на желание топ-клубов создать Суперлигу.

Ранее Червиченко поддержал иск «Спартака» к «Тамбову».