Червиченко поддержал иск «Спартака» к «Тамбову»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не видит никакой подлости в иске московского клуба к «Тамбову».

«Не вижу в этом никакой подлости. С точки зрения экономики всё правильно и справедливо. Даже по законодательству, если тебе должны, ты обязан требовать долг. Со стороны корпоративной этики можно по-разному обсудить этот вопрос», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что «Тамбов» сам виноват в своих проблемах, а красно-белые не должны страдать из-за него, так как команду из Тамбовской области никто не заставлял «лезть» в Тарасовку на базу «Спартака».

«Спартак» подал судебный иск к «Тамбову» на 2,6 млн рублей.

Ранее в «Спартаке» рассказали о судебном иске в адрес «Тамбова».