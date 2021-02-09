Червиченко поддержал иск «Спартака» к «Тамбову»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не видит никакой подлости в иске московского клуба к «Тамбову».
Червиченко поддержал иск «Спартака» к «Тамбову»
  • РИА Новости

«Не вижу в этом никакой подлости. С точки зрения экономики всё правильно и справедливо. Даже по законодательству, если тебе должны, ты обязан требовать долг. Со стороны корпоративной этики можно по-разному обсудить этот вопрос», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что «Тамбов» сам виноват в своих проблемах, а красно-белые не должны страдать из-за него, так как команду из Тамбовской области никто не заставлял «лезть» в Тарасовку на базу «Спартака».

«Спартак» подал судебный иск к «Тамбову» на 2,6 млн рублей.

Ранее в «Спартаке» рассказали о судебном иске в адрес «Тамбова».

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