В «Спартаке» рассказали о судебном иске в адрес «Тамбова»

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Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал подачу иска в арбитражный суд на футбольный клуб «Тамбов».
В «Спартаке» рассказали о судебном иске в адрес «Тамбова»
  • ©spartak.com

«Они весной прошлого года пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг 2 594 000 рублей от 30.09.20 и так и не заплатили», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» готовы отдать «Тамбову» футболистов в аренду.

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