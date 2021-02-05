СМИ: ЦСКА и «Спартак» готовы отдать «Тамбову» футболистов в аренду
- РИА Новости
По информации ТАСС, помимо ЦСКА и «Спартака», предварительное решение по поводу передачи в аренду игроков «Тамбову» приняли в футбольном клубе «Ростов» и в казанском «Рубине».
Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.
После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.
Ранее Дюков выразил надежду, что «Тамбов» доиграет сезон в РПЛ.