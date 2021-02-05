СМИ: ЦСКА и «Спартак» готовы отдать «Тамбову» футболистов в аренду

Московские ЦСКА и «Спартак» отдадут футбольному клубу «Тамбов» игроков в аренду до конца сезона-2020/21.

По информации ТАСС, помимо ЦСКА и «Спартака», предварительное решение по поводу передачи в аренду игроков «Тамбову» приняли в футбольном клубе «Ростов» и в казанском «Рубине».

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее Дюков выразил надежду, что «Тамбов» доиграет сезон в РПЛ.