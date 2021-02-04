Дюков выразил надежду, что «Тамбов» доиграет сезон в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу финансовой ситуации в клубе «Тамбов».

«Безусловно, переживаем за «Тамбов» не только мы, но и лига. Есть риск нарушения спортивного принципа и целостности этого турнира. Будем надеяться, что «Тамбов» сумеет доиграть этот сезон и не снимется с чемпионата. Как я говорил, единственный путь решения проблемы — ужесточение лицензирования. Мы делаем это постепенно, но к новым требованиям пока не все готовы», — сказал Дюков на пресс-конференции.

При этом он отметил, что в случае ужесточения требований число участников может сократиться до восьми, а этого нельзя допустить, так как снизится уровень интереса к футболу в регионах, поэтому в РФС планируют постепенно повышать планку требований к клубам.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее Владимир Быстров выразил готовность бесплатно выступать за «Тамбов».