Быстров выразил готовность бесплатно выступать за «Тамбов»

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров выразил готовность бесплатно играть за «Тамбов».

«Я ещё не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за «Тамбов» поиграть. Готов с ним доиграть чемпионат, приехать и чем-то помочь. В любом случае это ненормальная ситуация. Вы позвоните губернатору Тамбовской области. Ему, наверное, «Тамбов» и не нужен», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее сообщалось, что Валерий Чуперка покинул «Тамбов» и в клубе осталось восемь футболистов.